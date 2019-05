Karina Cascella opinionista, accuse molto forti: lei risponde su Instagram alle critiche. Non ha peli sulla lingua l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Dopo l’esperienza di molti anni fa a Uomini e Donne, siamo abituati a vedere Karina Cascella nei panni di opinionista nei vari salotti televisivi di Barbara d’Urso. Tra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live, non è la D’Urso, la Cascella è estremamente presente in tv. Spesso è chiamata per dire la sua sui vari argomenti del momento, discutendo apertamente con chiunque si trovi davanti. Non ha mai avuto peli sulla lingua l’ex tronista di Uomini e Donne. Ed è proprio questa sua schiettezza ad aver generato alcune critiche. Alcuni utenti, infatti, hanno accusato la Cascella di recitare, sostenendo che le sue ospitate siano pilotate. Immediata la sua risposta su Instagram.

Karina Cascella risponde su Instagram alle accuse

Karina Cascella è molto presente sui social, in particolare su Instagram sia per questioni lavorative che per condividere con i suoi followers i momenti più interessanti e importanti delle sue giornate.

Nel corso di alcune Instagram Stories, pubblicate ieri sera, la donna ha avuto un duro sfogo sui social per rispondere a tutti e chiarire, una volta per tutte, questa situazione.

In seguito all’ospitata a Domenica Live, però, molte persone sono insorte contro di lei, affermando che le sue ospite sono pilotate, dati i suoi atteggiamenti troppo aggressivi e pungenti.

Karina Cascella ha voluto, dunque, fare chiarezza, negando l’esistenza di ogni tipo di copione e affermando che Barbara D’Urso lascia liberi di intervenire tutti i suoi ospiti. Nessuno del talk show manovra i suoi interventi.