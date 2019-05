L’Eredità, figuraccia di una concorrente: imbarazzo in studio durante il gioco. La scena è stata ripresa da Striscia la Notizia, che ha ironizzato sull’accaduto.

Non è la prima volta che, durante un quiz, i concorrenti si lasciano andare a delle gaffe. Che sia un vuoto di memoria o “semplice ignoranza”, capita spesso di assistere a scene esilaranti durante i quiz più famosi della nostra tv. È quello che è accaduto a L’eredità nelle ultime ore. Una concorrente si è praticamente bloccata su un termine, che non è riuscito a indovinare, nonostante fossero state svelate quasi tutte le lettere. A ironizzare sulla vicenda, l’irriverente tg Striscia la Notizia. Scopriamo qual è il misterioso termine!

L’Eredità, figuraccia di una concorrente: spreca tutto il tempo per indovinare una parola

Ebbene sì, è successo di nuovo! Una nuova concorrente di un quiz ha fatto il giro del web. Colpa della sua mancata risposta durante un gioco a L’eredità, lo show preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. La sfortunata concorrente ha impiegato tutti i suoi secondi a disposizione per indovinare la parola “abbarbicato”. Ma nonostante fossero state palesate tutte le lettere, tranne una, la ragazza non è riuscita nel suo intento.

Una figura non proprio brillante per lei, su cui il tg satirico Striscia la notizia ha prontamente ironizzato. Come? Attraverso i suoi profili social, accompagnando al video una frase particolarmente divertente “Quando la prof ti interroga a sorpresa”. Il video ha ricevuto tantissimi commenti, diventando virale in pochissimo tempo. Date un’occhiata!

E voi, conoscevate la parola? Molti utenti si! Grazie al testo della sigla del famoso cartone Annette. A quanto pare, la concorrente non avrà mai seguito le avventure simpatica bambina che viveva sui monti!