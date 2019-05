Grande Fratello, durante la diretta c’è stata una lite furiosa tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Sono volate accuse molto pesanti.

Ieri sera, 20 maggio 2019, è scoppiata una lite furiosa tra Cristiano Malgioglio e la concorrente Francesca De Andrè durante la diretta del Grande Fratello. Non è stata una serata facile per la genovese che è stata lasciata dal fidanzato tramite un post su Instagram: di fronte all’aggressività ed al nervosismo della giovane, l’opinionista del programma è intervenuto. “Tuo nonno si rivolterebbe nella tomba vedendo tutto questo”: è stata questa l’affermazione di Maglioglio che ha fatto iniziare la forte discussione. Il cantante ha aggiunto che il suo successo è dovuto a Fabrizio De Andrè, gli era molto amico e vedere Francesca in quella condizioni gli avrebbe fatto male. La giovane non ha apprezzato quanto detto ed ha replicato “Non puoi parlare di una persona morta”. Cristiano Malgioglio non è rimasto calmo e l’ha accusata di essere “Pazza totale“. I toni sono stati molto accesi, per questo motivo Barbara D’Urso ha provato a calmare gli animi ed ha fatto chiedere scusa a Cristiano. L’opinionista ha poi commentato sui social cosa pensa dell’accaduto.

Grande Fratello, lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De Andrè: parole forti

In seguito alla lite, questa mattina 21 maggio 2019, Cristiano Malgioglio ha commentato l’accaduto sul suo profilo Instagram. Non sembra essersi pentito delle parole forti utilizzate ed ha continuato ad accusare Francesca De Andrè.

“Le mie scuse non erano rivolte ad una persona così aggressiva ed esaltata”, provoca Malgioglio riferendosi alla richiesta della D’Urso di chiedere scusa per le parole forti utilizzate. Cristiano spiega di non aver mai voluto una lite così forte con una concorrente ma la pizzica nuovamente la concludendo: “La signorina ha bisogno di aiuto e non del GF, adesso capisco molte cose”.

Insomma, l’opinionista e cantante, ex gieffino, non ha alcuna intenzione di fare dei passi indietro, ha continuato ad offendere la concorrente. Francesca De Andrè proprio non gli sta simpatica.

