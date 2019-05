Vieni da Me, Natasha Stefanenko parla della figlia Sasha e di come ha reagito quando la ragazza è partita per un anno a Los Angeles.

Il salotto di Caterina Balivo di Vieni da Me ospita come sempre moltissimi artisti che, uno dopo l’altro, si siedono davanti alla cassettiera e aprono i cassetti della loro vita raccontandosi. Dagli esordi, fino al successo, passando per l’infanzia e i rapporti personali con la famiglia. Oggi tocca a Natasha Stefanenko che, con una straordinaria parlantina e carisma ha raccontato molto di sé, della sua carriera e anche della sua famiglia.

Ospite di Caterina Balivo a vieni da Me, Natasha Stefanenko si presta al gioco della cassettiera e racconta molto della sua vita in Russia, ma anche molto della sua attuale famiglia e della sua seconda casa che è L’Italia. Da uno dei cassetti esce fuori un coniglietto di pezza che Natasha spiega appartenere a sua figlia Sasha. “Questo coniglietto si chiama Ciccio vive con mia figlia Sasha da quando ha quattro mesi. Ora ha 18 anni non ci dorme più insieme, ma ci vive lo stesso. Quando ce lo siamo dimenticati in aereo è stato un disastro. Sasha è cresciuta ora e ha vissuto a Los Angeles per un anno. Ho pianto una settimana quando è partita. Lei era felicissima, ma io soffrivo. In aeroporto a Roma salutiamo Sasha e dopo due minuti Luca si è buttato per terra a piangere e mia figlia si è girata sconvolta e le ho imposto di partire. È tornata una ragazza nuova, responsabile, una donna e mi sono innamorata nuovamente di lei”. La famiglia è molto apprensiva nei confronti della ragazza, pur lasciandola libera di viaggiare e di fare ciò che più le aggrada. Natasha però racconta: “Ero appassionata di nuoto, mi allenavo facendo 10 chilometri al giorno tutti i giorni due volte al giorno. Ora nuoto anche Sasha tre volte alla settimana, e mia suocera dice che è stanca povera bambina, ma le dico che la stanchezza è un’altra cosa!”.

