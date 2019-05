Vieni da Me, Natasha Stefanenko racconta i suoi esordi e la sua infanzia in Russia.

Natasha Stefanenko si presta al gioco della cassettiera a Vieni da Me con Caterina Balivo. La bellissima modella e attrice russa racconta i suoi esordi, il suo arrivo in Italia e le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo.

Vieni da Me, Natasha Stefanenko: “Da piccola in Russia non avevo un nome eravamo un numero”

Natasha Stefanenko spiega che quando è arrivata in Italia aveva dei problemi con la gestione della vita perché in Russia era tutto diverso: “Andavo al supermercato e mi sembrava di essere in un parco giochi, negli anni ’90 in Russia il momento storico era difficile e non c’era niente nei negozi. Quando sono arrivata in Italia così facevo delle spese pazzesche perché avevo paura che il giorno dopo non ce ne fosse più”. Natasha spiega poi che è nata in una città segreta che non aveva un nome e nemmeno lei lo aveva, era il 45. “Mio padre lavorava con l’uranio e quindi eravamo in questa città militare con il filo spinato. Avevamo il terrore della Guerra Fredda”.

Natasha Stefanenko: “Dall’Italia ho imparato ad amare”

Natasha poi spiega i suoi esordi in televisione e come modella: “Quando sono arrivata in Italia era per caso, per un concorso di modelle, ma io mi sono laureata in ingegneria. Mi ha lanciato praticamente Fabrizio Frizzi e Claudio Fasolo. Con Fabrizio abbiamo fatto tante cose insieme, siamo rimasti amici e mi ha sempre salvato nei momenti più difficili”. Natasha spiega poi che in Italia ha trovato la sua patria perché qui può gesticolare, in Russia invece non ci si può muovere tanto in televisione e solo in Italia ha imparato ad esprimere ed esternare le emozioni: “In Russia eravamo freddi, ci dicevano che non dovevamo amare noi stessi, ma chi vi stava vicini, non si poteva mettere gli orecchini se gli altri non li avevano…eravamo tutti uguali come le pecore”.

Per ulteriori curiosità sui Vieni da Me e i personaggi dello spettacolo —> CLICCA QUI