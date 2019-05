Pamela Prati Eliana Michelazzo: colpo di scena dopo le dichiarazioni dell’agente. Ecco cosa è successo nelle ultime ore, in seguito alle ultime rivelazioni di Eliana Michelazzo.

In questi giorni non si parla d’altro. Pamela Prati e il suo “misterioso” matrimonio saltato hanno invaso le pagine di gossip dell’ultimo periodo. Uno scoop dopo l’altro arricchiscono la complicata vicenda. Ma l’ultima, clamorosa, notizia ha lasciato tutti senza fiato. Una notizia ufficializzata poco fa con un comunicato dell’avvocato della Prati. C’entra il suo rapporto con l’agenzia di Eliana e Pamela. Scopriamo insieme cosa è successo.

Pamela Prati Eliana Michelazzo: colpo di scena, la Prati abbandona l’agenzia

È successo l’impensabile. Come ufficializza il legale della showgirl, Pamela Prati ha interrotto ogni tipo di rapporto con la Aircos Management Group, la famosa agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La notizia ci arriva dall’avvocato della Prati, Irene della Rocca, che attraverso un comunicato annuncia la rottura di ogni legame tra Pamela e la società, anche per quanto riguarda la sua carica onorifica di direttrice. Una notizia che lascia tutti senza parole. Il caso del “matrimonio fantasma” tra Pamela Prati e il misterioso Mark Caltagirone sembra essere giunto ai titoli di coda. A cosa sarà dovuta questa decisione di Pamela Prati. Probabilmente, la showgirl non avrà gradito le ultime dichiarazioni dell’agente Eliana. Pare infatti che domani sera a Live-Non è la D’Urso, la Michelazzo sarebbe pronta a dichiarare che il famoso Mark Caltagirone non esiste! Una dichiarazione choc, che metterebbe definitivamente un punto a questa questione. Non ci resta che attendere nuovo sviluppi sulla complicata vicenda.