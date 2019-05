Pamela Prati, parla la sorella della showgirl: ecco la sua verità su Mark Caltagirone. Maria Pireddu dice la sua sulla complicata situazione che sta vivendo la sorella negli ultimi giorni

È il caso più chiacchierato del momento. E ogni giorno si arricchisce di particolari e novità. Parliamo del matrimonio mai avvenuto tra la showgirl Pamela Prati e il misterioso Mark Caltagirone. Una vicenda che davvero stravolto il mondo del gossip, che da giorni cerca di scoprire cosa ( o chi) ci sia davvero dietro a tutta questa storia. A cercare di fare maggior chiarezza sulla questione, è stato ancora una volta Dagospia, che ha contattato Maria Pireddu, sorella della Prati, per avere alcune informazioni. Ecco cosa ha raccontato la donna sui protagonisti della curiosa “telenovela”.

Pamela Prati, parla la sorella della showgirl: non ha mai visto Mark Caltagirone

Non è solita mostrarsi nel mondo della spettacolo, ma ai microfoni di Dagospia anche lei ha detto la sua sul caso del momento. Non senza reticenza. Parliamo di Maria Pireddu, sorella di Pamela Prati. Contattata dal giornale, la donna ha innanzitutto voluto difendere la showgirl, secondo lei tartassata ingiustamente dai media in un periodo in cui non sta bene. Un desiderio di mettere zizzania, secondo la Pireddu, spingerebbe le tv e i giornali a parlare continuamente del matrimonio di sua sorella. Ma alla domanda sul fantomatico Mark Caltagirone, anche la sorella della Prati non sembra essere molto convincente. Pare infatti che anche lei non l’abbia mai visto, ma la donna aggiunge: “Io cosa c’entro? Non vedo mai neanche Pamela”. Insomma, nonostante non abbia mai visto il presunto “quasi marito” della sorella, Maria Pireddu difende a spada tratta quest’ultima. Che definisce una vittima di tutta questo polverone mediatico. E voi, da che parte state?