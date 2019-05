Rosa Perrotta figlio, pioggia di critiche sul web: “Sei una cattiva madre”. L’ex tronista di Uomini e Donne divide i fan con una foto pubblicata sui social.

L’ex tronista Rosa Perrotta è incinta e, insieme al suo compagno Pietro Tartaglione, aspetta un figlio che presumibilmente nascerà nel mese di giugno. Da quando ha reso nota la gravidanza in TV, Rosa Perrotta non perde occasione per sfoggiare il suo bel pancione sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi followers tutti i momenti di questi 8 mesi appena trascorsi. Recentemente, però, le sue foto sono finite nel mirino degli haters che l’hanno accusata di esibire troppo spesso la pancia, senza vivere il suo privato con un po’ di intimità. “Mi spiace per i vostri fegati ma io continuo a sfoggiarla e a fare il cavolo che mi pare”.ha risposto lei. Ma non finisce qui. Una foto in particolare pubblicata da Rosa ha scatenato e diviso i suoi followers.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Rosa Perrotta aspetta un figlio: pioggia di critiche sul web

Qualche giorno fa, Rosa Perrotta ha voluto condividere sui social la soddisfazione di indossare un abito “non premaman” nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza. Scrivendo nella didascalia che per lei sia una soddisfazione infilarsi un abito così stretto”

La 30enne napoletana sfoggia con orgoglio le sue curve, facendo il pienone di complimenti da parte dei fan. Ma non solo commenti positivi. Una parte di followers si è scagliata contro Rosa per i suoi comportamenti e il suo stile mostrato sui social. In particolare, la scelta di quest’abito così sensuale ha portato alcuni utenti a definirla come “una cattiva madre”. Secondo altri, invece, avere un figlio o un pancione non obbliga a rinunciare alla propria femminilità e sensualità. Insomma, i suoi followers sono divisi. Ma, sicuramente Rosa continuerà sulla sua linea, non dando importanza alle critiche e continuando a sfoggiare la sua bellezza a 360 gradi.