The Voice of Italy 2019, Blind Auditions. Ecco tutti concorrenti e come sono formate le squadre del noto talent di Rai Due condotto da Simona Ventura.

La quinta puntata del noto talent di Rai Due è finalmente iniziata. Dopo due anni di mancanza, Simona Ventura è passata alla conduzione di The Voice of Italy. Ma di cosa parla il talent? Come spiegato in un nostro articolo, l’obiettivo principale del talent è quello di trovare ‘La Voce’ d’Italia. Il programma, composto da otto puntate, prevede una giuria davvero d’eccezione. Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan. Insomma, un cast davvero stellare. Ma chi sono i concorrenti scelti durante queste cinque puntate? E, di conseguenza, come sono formate le diverse squadre? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere sulla conduzione e sulla giuria

Dopo l’ultima edizione condotta da Costantino Della Gherardesca, il talent di Rai Due ha deciso di prendersi un bel periodo di pausa. Simona Ventura, però, da questa sera è pronta a riportare nelle case degli italiani The Voice of Italy. Ovviamente, non sarà assolutamente sola in questo lungo viaggio. Bensì, in queste lunghe otto settimane, la reginetta sarà accompagnata da una giuria davvero eccezionale. Eccoli di seguito:

Gigi D’Alessio, cantante napoletano;

cantante napoletano; Gue Pequeno, giovane rapper italiano;

giovane rapper italiano; Elettra Lamborghini, la regina del twerking;

la regina del twerking; Morgan

Insomma, come anticipato precedentemente un cast davvero stellare. Proprio per questo motivo siamo certi che ne vedremo davvero delle belle. Ma quali saranno i nuovi concorrenti e le nuove squadre?

The Voice of Italy 2019, Blind Auditions | Concorrenti | Squadre

In questi istanti sta andando in onda la quinta puntata di The Voice of Italy 2019. Quella dedicata, così come quella delle settimane scorse, alle Blind Auditions. Durante questa fase, durata appunto 5 puntate, 100 giovani talenti si esibiranno dinanzi ai coach. Con la speranza che almeno uno di loro si giri. Ma quali sono i nomi di tutti i concorrenti ammessi? Ricordiamo, infatti, a tal proposito che ogni squadra deve avere almeno 14 concorrenti. Solo al termine della prima fase, però, ogni singolo coach dovrà fare una scrematura. Ma bando alle ciance. Ecco tutti i concorrenti che hanno passato il turno. E come sono formate le squadre.