The Voice of Italy arriva alla quinta puntata. Questa sera ultima fase delle Blind Audition e poi un’ulteriore selezione da parte dei giudici prima delle Battle.

Questa sera torna The Voice of Italy. Il talent, giunto alla sua sesta edizione e condotto da Simona Ventura, andrà in onda alle 21.20 su Rai Due, per una quinta puntata piena di colpi di scena. Previste infatti per questa sera le ultime Blind Audition per i coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, che hanno ancora 6 voci da scegliere nel proprio team. Ha già selezionato i suoi 14 talenti invece Morgan, che potrà rilassarsi, ma solo nella prima parte del programma. Quando infatti i suoi colleghi avranno assegnato i posti ancora liberi, i 4 giudici dovranno riunirsi per effettuare un’ulteriore selezione e portare il proprio team da 14 a soli 6 componenti. Una scelta difficilissima per i coach, che dovranno interrompere il sogno di nove dei propri prescelti in vista delle Battle, dove i concorrenti dovranno essere appunto solo 24 in totale.

The Voice, la penitenza proposta da Simona Ventura

Nella puntata di questa sera, i 4 giudici di The Voice dovranno affrontare l’ultimo step delle Blind Audition, in attesa di scoprire a chi toccherà la penitenza proposta da Simona Ventura nel corso della prima puntata. La conduttrice ha infatti sfidato il giudice che chiuderà per ultimo il proprio team a dover cantare un brano di uno dei suoi colleghi. La sfida non tocca Morgan, che ha già selezionato le sue 14 voci. Resta da vedere, dunque, chi tra Elettra Lamborghini, che dovrebbe esibirsi in “Altrove” di Morgan, Gué Pequeno, che rapperà eventualmente su “Non dirgli mai” di D’Alessio, e Gigi,a cui è toccata “Tuta di Felpa” di Gué Pequeno, dovrà cimentarsi in questa ardua sfida. La serata si prevede, dunque, piena di siparietti divertenti e inevitabili colpi di scena, come del resto questa sesta edizione di The Voice of Italy ci ha abituato fin dall’inizio.

