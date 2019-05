La cestista del Grande Fratello, Valentina Vignali, è stata offesa sui social. Ecco cos’è successo e chi ha scritto dure parole nei suoi confronti.

La presenza di Valentina Vignali all’interno della casa del Grande Fratello non è assolutamente passata inosservata. Sin dalla sua ‘passarella’, ancora prima di varcare la porta rossa, la giovane cestista ha mostrato a tutti il suo forte carattere. Perché, in effetti, è proprio quello che dimostra. Con la risposta sempre pronta e ‘senza peli sulla lingua’, Valentina è uno dei personaggi più apprezzati ed amati all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, però, la bella Vignali è stata presa di mira sui social da un personaggio davvero molto amato dal pubblico italiano. Parliamo, infatti, di Francesca Cipriani. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Grande Fratello, Valentina Vignali offesa sui social da Francesca Cipriani

Una cosa è certa: tra Francesca Cipriani e Valentina Vignali non corre affatto buon sangue. Dopo le incredibili parole della cestista rivolte alla soubrette e dopo il confronto tra le due, sembra che i contrasti tra di loro non vogliano affatto appianarsi. Anzi. Subito dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, infatti, l’ex de La Pupa e il Secchione si è lasciata andare, su Twitter, a delle considerazioni non molto carine nei confronti di Valentina. Stando a quanto scritto sul famoso social network, la giovane soubrette non avrebbe fatto altro che togliersi qualche sassolino dalla scarpe in seguito alle offese della cestista. “La chirurgia mi ha ‘storpiata’, a lei cosa serve che è già ‘storpiata’ di natura?”, scrive Francesca. Insomma, un’accusa davvero incredibile. Tuttavia, arriverà la risposta di Valentina? Lo scopriremo.