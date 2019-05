Wanda Nara cambia look: addio capelli biondi, i fan restano senza parole dopo l’ultima foto postata dall’argentina su suo profilo ufficiale di Instagram.

È una delle donne più amate e seguite sui social. E non solo dagli amanti dello sport. Parliamo di Wanda Nara, la sexy moglie del bomber argentino Mauro Icardi. Tra le wags della Serie A, Wanda è indubbiamente una delle più influenti. Bella, prorompente e dal carattere deciso, la bionda moglie e agente del calciatore nerazzurro sa sempre come farsi notare. Ma nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, si è davvero superata. La bella Wanda ha sfoggiato un look completamente nuovo. Cosa ha stravolto l’argentina? Ebbene si, proprio la sua bionda chioma. Vediamo insieme la foto che ha sconvolto i fan!

Wanda Nara cambia look: l’argentina diventa mora!

Bella e irriverente, Wanda Nara è una delle donne più discusse del panorama calcistico italiano. Moglie e agente del bomber dell’Inter Icardi, la donna è spesso accusata di “manipolare” il calciatore nelle sue scelte. Vero o no, Wanda ha sicuramente un gran bel caratterino. A tal punto da trovare il coraggio di fare anche quello che non tutte le donne farebbero: stravolgere il proprio look! È quello che ha mostrato l’argentina nella sua ultima foto postata su Instagram, in cui si mostra totalmente diversa. Guardare per credere:

Ebbene si, addio alla bionda chioma della bella Wanda. La moglie di Maurito è diventata mora! E per chi si chiede se indossa una parrucca, la risposta è no. Lo dimostra la frase che la bella argentina accompagna allo scatto. Una frase che sottolinea che per fare cambiamenti serve coraggio. “Solo i codardi non cambiano mai!”. E voi, che ne pensate della nuova versione di Wanda? La preferivate bionda?