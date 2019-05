Anticipazioni Live-Non è la D’Urso, mercoledì 22 Maggio. Chi saranno gli ospiti di questa decima ed imperdibile puntata? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Anche questa sera, mercoledì 22 Maggio, andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Giunto al decimo appuntamento, lo show di Barbara D’urso continua a registrare degli ascolti televisivi davvero altissimi. Nato come una ‘scommessa’, un esperimento, il prime time della napoletana si è rivelato, invece, un vero e proprio portento. D’altra parte, con una conduttrice di tale calibro il risultato era più che scontato. Cosa ci riserverà, quindi, la puntata di questa sera? E, sopratutto, chi saranno gli ospiti? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Anticipazioni Live-Non è la D’Urso: ospiti della puntata di mercoledì 22 maggio

La puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso sarà, senza alcun dubbio, imperdibile. Il decimo appuntamento, infatti, si concentrerà particolarmente sul ‘Pamela Prati gate’. Ebbene si. Si continuerà a parlare della famosa showgirl del Bagaglino, delle sue presunte nozze, di Marco Caltagirone ed, in particolare, di Eliana Michelazzo, ex agente della Prati. In questi giorni, infatti, vi abbiamo parlato della clamorosa confessione che la romana ha fatto in esclusiva per lo show di Barbara D’Urso. Eliana ha, quindi, confermato di non aver mai conosciuto Marco, di aver mentito in televisione e di credere, addirittura, che anche lei sei vittima di una truffa. Dichiarazioni che, ovviamente, hanno avuto un seguito davvero pazzesco. Tanto che, stando a quanto riferito sul web, la romana avrebbe avvertito anche un malore nelle scorse ore. Cosa accadrà, quindi, questa sera? Ovviamente, è tutto da scoprire. Di certo è che questa sera, mercoledì 22 maggio, si porrà la parole fine a questa storia. Per tutto questo, e molto altro ancora, l’appuntamento è alle 21:40 circa su Canale 5 con Live-Non è la D’Urso.