Grandi emozioni nelle registrazione del Trono Over di Uomini e Donne: Lisa e Mauro annunciano il loro matrimonio.



Le anticipazioni tv sulle ultime registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne hanno portato nuovamente alla ribalta Lisa e Mauro, due amatissimi protagonisti delle ultime due stagioni che sono tornati in studio per dare un annuncio importante. Un annuncio arrivato in una puntata che ha visto la rottura definitiva di Ida e Riccardo.

Mauro e Lisa, come molti forse ricorderanno, si sono conosciuti durante il dating show di Canale 5 e hanno cominciato a frequentarsi. Il loro feeling è cresciuto tantissimo nel tempo, anche quando hanno deciso di abbandonare il programma per vivere la loro vita lontano dalle telecamere per tornare alla normalità.

E adesso sono tornati per comunicare a tutti una decisione molto importante: prossimamente infatti Mauro e Lisa, una delle coppie nate a Uomini e Donne, si sposeranno. Una notizia che è stata accolta con un grande applauso e momenti di forte commozione da parte di tutto lo studio, perché la notizia era inattesa e per questo è stata anche più bella.

Uomini e Donne, Trono Over: la storia di Mauro e Lisa

Come forse qualcuno ricorderà, Lisa arriva da Ivrea, in provincia di Torino, e in quell’edizione del Trono Over di Uomini e Donne era certamente una delle dame più ambite in studio. Pi aveva conosciuto Mauro, avevano cominciato a frequentarsi e per amore suo aveva anche deciso di trasferirsi in Veneto, dove lui vive facendo il conducente di auto a noleggio

Nei primi tempi non tutto è andato benissimo, come la coppia di U&D aveva raccontato un anno fa quando era tornata in studio come ospite: “Per un mesetto non ci siamo sentiti – aveva detto Lisa – ma il giorno del mio compleanno Mauro è venuto a prendermi: è rientrato in punta di piedi nella mia vita e da quel momento non è più uscito”. Adesso ancora di più visto che presto diventeranno marito e moglie.

