Arisa è una delle cantanti più famose in Italia: il suo nome è Rosalba Pippa ed ha abituato il pubblico al suo carattere grintoso ed al suo look. Tutti la ricordano nella sua prima volta a Sanremo: una buffa donna con una voce mai sentita prima, per la sua particolarità, cantava “Sincerità“. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata tantissimi premi, soprattutto al Festival con tutti i suoi brani più famosi, quali Controvento, La notte, Mi sento bene. È stata anche giudice di X Factor e co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nata a Genova ma ha vissuto a Pignola, a pochi km da Potenza, sui social è molto attiva ed è seguita da tantissime persone. Ha svelato un piccolo particolare sul motivo dei suoi look.

La cantante nota a tutti come Arisa ha pubblicato tramite le sue Instagram stories un retroscena sul suo look: ha svelato per la prima volta perchè porta sempre i capelli corti. Il motivo non è dettato da voglia, moda o dall’estetica ma da un disturbo di cui soffre.

La bellissima voce di Sanremo, protagonista più volte di Sanremo, soffre di tricotillomania: un disturbo comportamentale che porta a strappare via i capelli dal cuoio capelluto senza neanche accorgersene. Questo gesto potrebbe essere uno sfogo, una tensione emotiva. “Quando ce li ho me li stacco”, ha svelato la cantante.

Questo disturbo di tipo ossessivo-compulsivo in alcuni casi porta a strappare anche ciglia, barba o peli di qualsiasi parte del corpo: vivere sotto stress può causarti questa abitudine, definita come una sorta di valvola di sfogo.

