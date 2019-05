La famosa conduttrice napoletana Barbara D’Urso ha scelto per la decima puntata di Live-Non è la D’Urso un abito con una scollatura mozzafiato.

Ci siamo. È da pochissimi istanti iniziata la decima puntata di Live-Non è la D’Urso. Come ogni mercoledì, infatti, anche questa sera la bellissima Barbara D’Urso continuerà a farci compagnia. L’appuntamento di stasera, come detto in un nostro recente articolo, si dimostrerà davvero imperdibile. E beh. I presupposti per esserlo ci sono, eccome. Pochi istanti prima di iniziare la diretta, infatti, la nostra Barbara ha pubblicato una foto su Instagram davvero deliziosa. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Ve lo spieghiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che lo scatto in questione è davvero fenomenale.

Barbara D’Urso incanta tutti: scollatura da capogiro per la puntata di Live-Non è la D’Urso

Una puntata davvero imperdibile questa di stasera di Live-Non è la D’Urso sotto ogni punto di vista. Non soltanto, infatti, l’incredibile confessione di Eliana Michelazzo nei confronti di Pamela Prati e del suo presunto fidanzato Marco Caltagirone. Ma anche per la straordinaria bellezza della conduttrice. Per la decima puntata, infatti, la bella napoletana ha deciso di indossare un abito davvero mozzafiato. Capelli raccolti, trucco davvero minimal e vestito super aderente sono gli elementi principali che racchiudono, per questa sera, la bellezza della conduttrice. Tuttavia, prima ancora di iniziare la puntata, la bellissima Barbara si è immortalata in una posa davvero pazzesca. Nella sua classica posizione del ‘bacio’, la napoletana mette in primo piano la sua scollatura. Insomma, una scollatura davvero pazzesca. Nonostante, non sia più una ragazzina, bisogna ammettere che la nota conduttrice Mediaset vanta una bellezza davvero mozzafiato.