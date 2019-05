Belen Rodriguez si mostra in tenuta da zumba: il top che indossa è scollatissimo, Instagram in tilt dopo il video postato dall’argentina sul suo profilo.

È considerata una delle donne più belle dei nostri tempi. Belen Rodriguez è ormai una vera e propria icona sexy per gli uomini italiani. Merito delle sue notevoli forme, che la showgirl argentina non disdegna di mostrare. Lo sanno bene i suoi numerosissimi followers di Instagram, che quotidianamente possono ammirare la bellezza della Rodriguez. Che, proprio poco fa, ha postato nelle sue storie un video che ha fatto impazzire i fan. Il motivo? Scopritelo voi stessi.

Belen Rodriguez a lezione di zumba: il top scollatissimo fa impazzire i fan

Dire che è bella è poco. Per molti, Belen non ha rivali. La sexy moglie di Stefano De Martino piace davvero a tutti. E la cosa non ci sorprende. L’argentina, col suo mix di eleganza e sensualità, fa girare la testa ai suoi fan, specialmente a quelli che la seguono suoi social. I suoi fedeli folowers, insomma. Ben 8,6 milioni di persone seguono la bellissima sorella di Cecilia e Jeremias su Intagram. E proprio a loro, Belen ha appena fatto una bella sorpresa proprio poco fa. Un video, postato nelle sue Instagram Stories, in cui l’argentina è più sexy che mai. In bella mostra c’è la sua scollatura. “Colpa” del top che indossa, che non è certo accollatissimo. Belen ha appena terminato la lezione di zumba, e stanca e strutta, saluta i suoi fan col suo solito sguardo accattivante. Per poi terminare il video con uno splendido sorriso. Ecco una foto tratta dalla story pubblicata dalla Rodriguez:

Come potete vedere, Belen riesce ad essere irresistibile in qualsiasi veste. Per la gioia dei suoi fan!