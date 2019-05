La nota conduttrice Caterina Balivo potrebbe aver “aumentato” il seno, ma la sua risposta nei commenti toglie ogni perplessità.

E’ un periodo davvero florido per la bella Caterina Balivo, conduttrice del programma “Vieni da ma” trasmesso su Rai 1. Il suo salotto di interviste riscuote infatti un notevole successo, grazie anche alla presenza di ospiti d’eccezione. Definibile come una delle donne di maggior successo della televisione italiana, la Balivo attira molta attenzione e seguito sui suoi profili social. La nota conduttrice è stata, giusto qualche mese fa, al centro di una polemica per uno scatto postato a Roma dove dietro mostrava un cumulo di spazzatura. Avendo un profilo Instagram con oltre 1,1 milione di follower, le critiche sono quasi “d’obbligo”. Ma il suo profilo riesce però anche a dare continui aggiornamenti sulla vita frenetica della Balivo. Proprio nelle ultime ore infatti, la conduttrice ha postato uno scatto esclusivo al ritorno dalla palestra. Uno dei suoi tanti utenti ha notato però qualcosa di diverso in lei, nello specifico sulla taglia del seno.

Caterina Balivo ha “aumentato” il seno? La conduttrice risponde

La bellissima Caterina Balivo ha pubblicato uno scatto in tenuta sportiva che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. La foto la ritrae infatti indossare un top azzurro molto stretto, seguito da una didascalia che informa i suoi seguaci del ritorno dalla palestra. Molti sono stati i commenti positivi sotto la foto della bella conduttrice. In particolare però c’è stato un utente curioso che ha notato un dettaglio non indifferente.

Il seguace ha infatti visto una differenza nei pettorali della conduttrice, scrivendo nel commento che attraverso gli esercizi i pettorali si sono sviluppati. La Balivo però commenta e toglie ogni dubbio su un eventuale “aumento” del seno. A quanto pare infatti si tratta soltanto del top indossato che risulta troppo stretto e mette in risalto la sua scollatura.