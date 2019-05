Chiara Ferragni ha sfilato a Cannes con un look da urlo: nelle ultime ore però ha svelato il trucco dietro il suo stile esclusivo.

Anche quest’anno è arrivato il periodo del celebre Festival di Cannes. L’evento cinematografico, che si svolge annualmente a maggio, dura due settimane e si tiene al Palais des Festivals et des Congrès proprio appunto nella città di Cannes. Sul tappeto del grande evento si vedono sfilare grandi star del cinema e non solo. La nota influencer Chiara Ferragni ha infatti rivelato al mondo dei social della sua quinta notevole sfilata a Cannes con un look, stavolta, totalmente diverso. La bella bionda ha infatti sfoggiato un vestito prezioso firmato Philosophy by Lorenzo Serafini. Ma il particolare che più è arrivato all’occhio è il suo nuovo e stravolgente look di capelli. L’influencer ha infatti dato un taglio alla sua chioma bionda in occasione del grande evento. Tuttavia nelle ultime ore la Ferragni ha voluto rassicurare i suoi fan svelando il trucco dietro il suo incredibile look.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Chiara Ferragni Cannes, il look da urlo nasconde un trucco

La Ferragni ha incantato tutti con il suo stile esclusivo sfilato sul red carpet di Cannes. Tuttavia molti dei suoi follower avevano commentato negativamente il suo nuovo taglio di capelli perché, a detta di molti, non le donava. L’influencer però ha pensato bene di calmare le acque postando una storia rivelatrice che spiegava con molta facilità il suo taglio di capelli. Si trattava infatti di una semplice parrucca del suo stesso colore di capelli. Chiara comunque sia risulta molto calma e tranquilla ai giudizi negativi. Spesso e volentieri risponde a quest’ultimi per aprire un po’ gli occhi ai suoi seguaci e nell’ultimo periodo ha addirittura creato una bambola limited edition contro il bullismo e gli hater quotidiani.