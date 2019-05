Elisabetta Gregoraci torna in Tv all’interno di programma noto, tuttavia, oltre l’incredibile notizia, c’è una nota dolente.

Ottime notizie per Elisabetta Gregoraci. Dopo l’incredibile esperienza a “Made in Sud”, a cui quest’anno ha dovuto rinunciare e che l’ha vista al timone per anni, torna su Rai 2 all’interno di un noto programma Tv. Sembra che dopo le diverse questioni, che l’hanno vista protagonista nel programma comico, arrivino delle news importanti. Secondo quanto riportato dal sito “Gossip e Tv”, la notizia sarebbe stata rilasciata dal magazine Spy. Il programma in questione è “Quelli che il Calcio” che vede già al suo interno l’inseparabile coppia Luca e Paolo e Mia Ceran. Tuttavia, secondo il sito che ha riportato l’indiscrezione, non è stato ancora identificato il ruolo che la nota conduttrice dovrà rivestire per la prossima stagione televisiva. Ma le notizie non finisco qui. Il magazine ha infatti rivelato anche delle curiosità riguardo la vita privata della Gregoraci che sembra affrontare un periodo di crisi.

Elisabetta Gregoraci torna in Tv, ma una nota dolente la mette in crisi?

Secondo quanto rivelato dal magazine “Spy”, il sito “Gossip e tv” afferma che ci sono novità anche sulla vita sentimentale della conduttrice. Difatti il giornale sembrerebbe aver lanciato il gossip su una possibile crisi vissuta dalla coppia. La notizia però era già stata segnalata dal settimanale “Chi”. Il giornale di Alfonso Signorini aveva infatti rivelato che la Gregoraci e il suo attuale fidanzato Francesco avevano improvvisamente smesso di seguirsi. Una notizia di poco conto ma che in questa era moderna suggerisce i primi segni di crisi all’interno di una coppia. Tuttavia per il momento non ci sono conferme o smentite da parte di Elisabetta.