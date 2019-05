Enzo Miccio ha risposto su Instagram alle numerose critiche sul ‘wedding look’ di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che lui ha personalmente curato.

Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia dello scorso 19 maggio continua a far parlare di sé, ricevendo commenti positivi ma anche numerose critiche. A finire questa volta nel mirino di parte del popolo di Instagram, gli abiti delle due spose. Molti i commenti negativi in particolare sotto una fotografia pubblicata da Enzo Miccio, che oltre ad organizzare l’evento ha anche curato il look di Eva e Imma. Sotto ad un post da lui pubblicato, nel quale ringraziava le spose per averlo scelto, il wedding planner più famoso d’Italia ha risposto a tutti quelli che lo criticavano per aver vestito Imma “da uomo”. La moglie di Eva Grimaldi indossava infatti un tight bluette, abito tipicamente da ‘sposo’. Secondo numerosi followers, sarebbe stato forzato vestire la donna con un tight, considerato che nei matrimoni gay tra uomini non c’è mai uno dei due sposi vestito con l’abito bianco.

Leggi anche — > Matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia: i dettagli delle nozze romantiche

Le parole di Enzo Miccio sul matrimonio di Eva Grimaldi ed Imma Battaglia

Le critiche a Enzo Miccio per aver vestito ‘da uomo’ Imma Battaglia nel giorno del suo matrimonio con Eva Grimaldi, hanno infastidito moltissimo il wedding planner, che ha subito risposto in maniera piccata a chi ha definito il look di Imma una forzatura. Miccio ha spiegato che con la scelta del tight ha voluto semplicemente rispettare la personalità della moglie di Eva Grimaldi, che non è certo amante delle gonne e degli abiti lunghi. “Informatevi prima di parlare”, ha sbottato Enzo Miccio, che ha sottolineato come Imma non abbia mai indossato una gonna per una semplice scelta di gusto, e non poteva certo cambiare stile nel giorno più importante della sua vita. Commenti perlopiù positivi, invece, per il look di Eva, che ha indossato un abito lungo color rosa pesca con una serie di decorazioni floreali, anche questo naturalmente disegnato da Enzo Miccio.

Gabriel Garko tra i testimoni di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Le critiche per il look di Imma Battaglia al suo matrimonio con Eva Grimaldi non hanno in alcun modo oscurato la gioia di questo giorno così importante per le due spose, che hanno festeggiato circondate dalle famiglie e dagli amici più cari. Tra questi, tanti i volti del mondo dello spettacolo e della politica, come Vladimir Luxuria, oggi nella casa del Grande Fratello, Elenoire Casalegno, la pornostar Malena, ma l’attenzione è stata catturata soprattutto da Gabriel Garko. L’attore, infatti, è molto legato alla sua ex Eva Grimaldi, tanto da essere stato scelto come uno dei testimoni della sposa.

F.S.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie e le curiosità sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI