Ettore Bassi, attore straordinario, è ospite oggi a Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, Bassi si presta al gioco della cassettiera raccontando alcuni aneddoti sulla sua vita personale e i suoi esordi lavorativi con i Ragazzi del Muretto quando, nel 1995, iniziò la sua carriera approdando poi a Rex: “Lavorare con un cane, è stata un’esperienze incredibilmente interessante, sia bella che faticosa perché il divo è il cane. È lui che arriva sul set all’ultimo, che si riposa…io ero al suo servizio”.

Ettore Bassi, Vieni da Me: gli esordi e la sua infanzia

L’intervista alla cassettiera di Bassi prosegue poi raccontando altri lati della sua vita privata oltre che lavorativa. Caterina Balivo così prosegue facendo aprire nuovi cassetti a Ettore Bassi ripercorrendo l’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dal cassetto escono delle merendine e Ettore spiega che per lui il rito della merenda ancora oggi è fondamentale e da piccolo la faceva ovviamente con i suoi fratelli cercando di rubare più tempo possibile allo studio. Da piccolo Bassi poi spiega che non è mai stato particolarmente bravo e ligio al dovere: “Mascherato da figlio maggiore e molto serio ne combinavo di cotte e di crude ai miei fratelli. I miei genitori però credevano a me e quindi sgridavano loro”. Caterina lancia così un’intervista dove i suoi fratelli raccontavano proprio come era Ettore da piccolo dicendo che era anche un po’ tirchio. Ettore Bassi così cerca di sfatare questa diceria donando i suoi spiccioli a Caterina tra l’ilarità generale.

Ballando con le Stelle, Ettore Bassi a Vieni da Me

Si parla poi della sua partecipazione a Ballando con Le Stelle e le sue figlie, che lo seguono, lo prendono anche un po’ in giro. Alessandra Tripoli è la sua compagna di ballo nel programma di Milly Carlucci. Il pubblico ora è chiamato ad intervenire per votare per riammettere in gara Ettore Bassi con la sua compagna in questa Finale di Ballando con le Stelle.

