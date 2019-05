Al Grande Fratello la concorrente Francesca De Andrè sta vivendo un periodo di crisi. Nelle ultime ore si è sfogata con Kikò, rivelando alcune sua volontà.

La settima puntata del Grande Fratello ha visto come principale protagonista Francesca De Andrè. La giovane concorrente è stata infatti messa al corrente delle volontà del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini di prendersi una pausa. Tuttavia questa rivelazione è stata preceduta dall’ultimo scoop che ha visto coinvolto il giovane impiegato. Sembra che il motivo sia infatti la presenza di un’altra donna all’interno della vita del Tambellini. Le foto, che hanno fatto il giro del web, hanno messo in guarda la De Andrè sulle reali intenzioni di Giorgio. La notizia ha avuto comunque effetti pesanti sulla concorrente che per l’intera puntata non è riuscita ad essere presente con il pensiero. A tal punto che la conduttrice ha dovuto fermarsi per cercare di farla riprendere. Tuttavia la notizia, piombata a ciel sereno, sembra essere ancora troppo fresca per Francesca che ha approfittato di un momento privato per sfogarsi con il gieffino Kikò.

Grande Fratello 16, Francesca De Andrè in crisi: la frase conferma tutto

Francesca De Andrè è ancora particolarmente turbata dopo la bomba lanciata nella settima puntata del Grande Fratello. Lo dimostra anche lo sfogo e le confessioni fatti a Kikò. Quest’ultimo cerca in tutti i modi di confortarla, sottolineando che la colpa non è sua e che comunque la loro relazione dura da mesi. Tuttavia l’hairstylist confessa anche che un amore non si cancella così facilmente ma la De Andrè non è d’accordo. Ha infatti rivelato di “non essere in grado di perdonarlo” o di avere qualsiasi tipo di contatto. Inoltre Francesca si confida con Kikò affermando che lei ama ancora Giorgio ma nello specifico la persona con cui è stata tutti questi mesi. Non contenta però dichiara anche di voler andare infondo a questa storia, cercando di capire quali sono i motivi che l’hanno portato a questo.