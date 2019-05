Francesca De André litiga con Erika che le fa pensare che forse Giorgio aveva un’altra donna già prima.

La permanenza nella Casa del Grande Fratello prosegue. Questa settimana insieme ai concorrenti del GF 16 è arrivata Vladimir Luxuria che, per qualche tempo, si fermerà nella casa a “studiare” un po’ i ragazzi. Vladimir si è subito messa ad allenarsi con i ragazzi che fanno a gara tra chi è più muscoloso. “I ragazzi sono tutti messi bene, ho i più belli d’Italia attorno a me. Anche Enrico ha la sua fetta di mercato”. Intanto però nella casa del GF 16 Francesca De André si sta sfogando con tutti dentro la casa e sta soffrendo tantissimo per quello che ha scoperto del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Grande Fratello: lite tra Francesca e Erika

“Speravo fosse un incubo, invece non ero pronta”. I ragazzi capiscono cosa sta provando Francesca che si sfoga in confessionale: “Sembrava più buono di Gennaro, invece no. Ce l’ho con me stessa perché mi manca. Lo amo da morire, mi hanno sparato nello stomaco, non è perdonabile. È finita per sempre, non c’è ritorno, altro che pausa”. Gennaro intanto sostiene che sia confusa, che si sta facendo mille domande, si fa colpe e poi non se le fa. È nella fase più piena del dolore e della sofferenza, ci sta tutto. A Genny dispiace molto, ma tantissimi hanno vissuto dei tradimenti. Erika intanto chiede a Francesca che magari non è stata la prima volta che si vedeva. Francesca si infuria perché non vuole altra carne sul fuoco, ma Erika sostiene che sia meglio farsi tutti i pensieri subito. La concorrente però non voleva far star male la De André e quindi le chiede scusa.

Kikò e Ambra: i dubbi del concorrente nel Grande Fratello 16

Intanto Kikò parla di Ambra dicendo che ovviamente non sa quello che succederà fuori, se lei ci sarà ancora oppure no quando uscirà. “Mi piace, non lo nascondo, però voglio stare con i piedi per terra come ho fatto nella mia vita”.

