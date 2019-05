Grande Fratello 16, Erica si sfoga con Vladimir Luxuria contro Daniele: “È cattivo”. Parole dure nei confronti del veronese. Scopriamo i dettagli.

Pensavate che le liti all’interno del Grande Fratello 16 fossero finite? Vi sbagliavate di grosso. I colpi di scena nell’attuale edizione del reality, condotta da Barbara D’Urso, sono all’ordine del giorno. I protagonisti dell’ultima accesa discussione sono stati Erica Piamonte e Daniele Dal Moro. Una discussione che ha lasciato Erica senza parole. Ed è stata proprio la ragazza a tornare sull’argomento durante una chiacchierata con la nuova inquilina speciale, Vladimir Luxuria. Secondo Erica, il comportamento di Daniele denota una vera e propria cattiveria. Scopriamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

Grande Fratello 16, Erica contro Daniele: “Ha momenti di cattiveria”

È tempo di sfoghi nella casa più spiata d’Italia. Ed è la volta di Erica. La bella fiorentina ne approfitta dell’entrata nel reality di Vladimir Luxuria per raccontare la sua opinione su uno dei concorrenti del GF 16. Si tratta di Daniele, con cui Erica ha avuto una forte discussione nelle ultime ore. Secondo la ragazza, Daniele ha dei momenti di cattiveria. Un termine decisamente forte, che ha spiazzato Vladimir, che ha voluto fare chiarezza. L’ultima arrivata chiede a Erica se crede che Daniele sia cattivo in generale, o che possa avere dei semplici momenti di rabbia, in cui non si controlla. Erica non sa bene come definire i comportamenti del suo coinquilino, ma afferma che il ragazzo ha inveito contro di lei in maniera esagerata, senza che lei gli avesse fatto nulla in particolare. Un atteggiamento che Erica non giustifica, e condanna con una massima: “La cattiveria alla fine si ritorce sempre contro, torna indietro.”. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con le parole della concorrente?