Nina Moric, scollatura esagerata e in bella vista su Instagram. La modella croata ha pubblicato una foto davvero spettacolare, quasi da ‘censura’.

Una cosa è certa: Nina Moric sa come conquistare, allietare e conquistare tutti. Poco fa, infatti, la bella modella croata ha pubblicato uno scatto su Instagram davvero delizioso. Non è assolutamente la prima volta che ve ne parliamo. Eppure, però, quest’ultimo vale proprio la pena di essere preso in considerazione. E, soprattutto, commentato. Ma di cosa parliamo? Ecco nel dettaglio lo scatto in questione. Anche se vi anticipiamo che, in suddetta foto, la modella è davvero sbalorditiva.

Nina Moric, immagine da ‘censura’: scollatura mozzafiato su Instagram

In fondo si sa, Nina Moric è una provocatrice nata. L’abbiamo sempre saputo. Sin dai primordi della sua carriera. Ma è stato ancora di più sottolineato dalla diretta interessata. Oltre, infatti, all’epica risposta a Striscia la Notizia. Perché, cos’è accaduto? Poco tempo fa, infatti, il noto tg satirico di Antonio Ricci aveva insinuato che la croata si fosse sottoposta a diversi interventi chirurgici. Insinuazioni a cui, come dicevamo, Nina ha voluto rispondere. E, per così dire, provare. Ma non solo. Perché, poche ore fa, la bella croata ha condiviso uno scatto davvero mozzafiato. Da come si può vedere dalla post riproposto in alto, infatti, la modella indossa una parrucca azzurra. Ovviamente, però, ciò che cattura l’attenzione è soprattutto la canottiera indossata. Ed, in particolare, la sua scollatura. Beh, ammettiamolo, è davvero esagerata. Ma, contemporaneamente, davvero mozzafiato. Insomma, un’immagine proprio da ‘censura’. E, in effetti, lo scrive lei stessa. In modo ironico, sia chiaro. Tuttavia, però, l’immagine ha ottenuto un successo davvero ineguagliabile. Pensate, in pochissimo tempo ha ricevuto quasi 10 mila ‘likes’. Insomma, se non è successo questo.