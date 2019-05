Pamela e Stefano si sono lasciati e tornano nel programma di Uomini e Donne, ma la lite con Roberta continua.

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne avevamo visto Pamela tornare in studio con il suo compagno Stefano, ma Roberta, una del parterre del trono over, aveva gettato la coppia nello scompiglio tanto che la donna non sembrava intenzionata a proseguire la storia. Oggi Maria De Filippi manda un video riepilogativo e poi fa entrare Pamela che si presenta nello studio con la targhettina con il nome cosa che fa presagire il suo ritorno in studio.

La lite folle tra Pamela, Stefano e Roberta

Appena la donna inizia a parlare scatta subito Roberta che accusa Pamela di essere falsa e Gianni Sperti, si chiede: “Chissà come mai quando torna Pamela le ragazze diventano tutte assatanate”. Maria De Filippi cerca di intervenire, ma la lite tra Pamela e Roberta sembra proseguire senza sosta piena di insulti: “Stefano mi ha scritto che Pamela si è sentita con Riccardo mentre lui si vedeva con me”. Scattano frasi assurde, tipo: “Prendete i tabulati”, come se si fosse ad un processo. Secondo quando dichiara Pamela, Stefano avrebbe dichiarato che Roberta è stata mossa solo da gelosia. Così l’ex fidanzato entra in studio cercando di dire la sua opinione ossia che quando aveva scritto a Roberta lui era inferocito perché la compagna Pamela lo aveva lasciato tramite Whatsapp. Secondo Stefano Pamela ha colto la palla al balzo per lasciarlo perché aveva paura della relazione seria. Ovviamente la donna dice che non è così perché non era una promessa di matrimonio. Gianni Sperti sostiene che la domanda sia inutile e che il problema sia che la sua prima scelta fosse sempre stata Roberta e aver scritto a lei è l’emblema del suo dubbio.

Per ulteriori curiosità sui protagonisti di Uomini e Donne e i personaggi dello spettacolo —> CLICCA QUI