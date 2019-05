Matteo Salvini e Francesca Verdini, amore finito? Sembra questa l’ultima indiscrezione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sembrerebbe essere arrivata al termine la relazione tra Matteo Salvini e la giovane Francesca Verdini. La storia, avuto inizio solo qualche mese fa, ha raggiunto il gossip di tutti i giornali. Il Ministro dell’Interno però, aveva già occupato diverse pagine del gossip quando ancora era fidanzato con Elisa Isoardi, conduttrice de “La Prova del Cuoco”. Fu la stessa donna a rivelare attraverso un post sul suo profilo Instagram la rottura con Matteo. La conduttrice però fu non poco criticata per lo scatto postato che mostrava la coppia in un loro momento molto intimo. Ma la fine della storia è avvenuta per mano della Isoardi e al settimanale di “Di Più” confesso anche i relativi motivi. Stavolta invece non c’è nessun post pubblicato sul social delle foto dalla nuova fiamma del Ministro. L’indiscrezione è infatti stata rivelata da un noto account Twitter. Per essere sempre aggiornato su tutte le ultime news, scoop e indiscrezioni dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, clicca qui! Salvini e Francesca Verdini, amore finito? L’indiscrezione fa il giro del web

Secondo quanto riportato dal sito “Fanpage”, il gossip proviene da un account Twitter chiamato “Il Portaborse” che attraverso un tweet ha rivelato la fine della storia tra Salvini e Francesca Verdini. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, è la figlia dell’ex senatore Denis Verdini. Dopo lo scoop rilasciato dal settimanale “Chi” sulla loro relazione, i due non hanno mai avuto problemi nel mostrarsi insieme come coppia. Sembrano davvero affiati in tutte le foto che circolano sul web e per questo motivo molti credono questo gossip sia soltanto una fake news. Per il momento comunque non ci sono conferme ne da parte del Ministro dell’interno ne dalla giovane Verdini. Aspettiamo quindi conferme o smentite del nuovo gossip sulla coppia.