Uomini e Donne, scopri se è davvero finita tra Stefano e Pamela del Trono Over: un indizio social toglie ogni dubbio. L’ha appena pubblicato Stefano sul suo profilo Instagram.

Sembrava essere nata una bellissima coppia negli studi di Uomini e Donne. Sembrava. Sì, perché tra Stefano Torrese e Pamela Barretta sembra essere già finito l’amore. Li abbiamo visti litigare durante le ultime puntate del Trono Over. Colpa di una chat tra Stefano e la dama Roberta, che ha fatto letteralmente infuriare la bella Pamela. Ma come è andata a finire tra loro? In molti se lo chiedono. E la risposta è arrivata proprio dalle storie di Instagram dei protagonisti della tormentata love story. Un indizio social che non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, un indizio svela che è finita tra Stefano e Pamela: lui si dichiara single

Stefano e Pamela sembravano aver trovato l’amore nella famosa trasmissione di Maria De Filippi. Non avevano fatto i conti con Roberta, però. Quest’ultima, per vendicarsi di alcune offese rivolte a lei da Pamela, ha deciso di mostrarle alcune compromettenti conversazioni col suo fidanzato Stefano. Da qui, il caos totale. La storia tra i due sembra essere arrivata al capolinea. Pamela, già poco propensa? a fidarsi di Stefano, ha deciso di lasciare la trasmissione senza di lui. Questo almeno fino alla puntata andata in onda oggi. Ma, nel frattempo, i due avranno chiarito? Stando a quanto ha scritto Stefano sul suo profilo social, sembra proprio di no. Ecco una storia su Instagram di qualche ora fa:

Parole durissime quelle del cavaliere del Trono Over, chiaramente rivolte alla sua ormai ex fidanzata. Stefano si definisce addirittura single, dichiarando di preferire la dignità e la libertà all’essere un “tappetino”. Insomma, sembra proprio che per Stefano e Pamela non ci sia stato il tanto desiderato lieto fine. Ma è davvero questo l’ultimo capitolo della loro storia? Non ci resta che attendere le ultime news!