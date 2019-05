Sono appena terminate le Blind Auditions di The Voice 2019: ecco l’elenco completo di tutti i concorrenti ufficiali di ogni singola squadra.

Questa sera, martedì 21 Maggio, è andata in onda una nuova puntata di The Voice 2019. Il quinto appuntamento è stato davvero imperdibile. In quanto è stato dedicato ancora una volta alle Blind Auditions, ovvero alle audizioni. In queste cinque puntate sono stati davvero tantissimi i giovani talenti che si sono esibiti al cospetto dei giudici: Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio e Morgan. Tuttavia, però, ognuno di essi ne ha scelti, per il suo team, soltanto 14. A cui, ovviamente, hanno applicato una scremature. Riducendo, così, il numero dei cantanti. Ogni squadra, infatti, può avere contare soltanto 6 cantanti. Ebbene. Terminate, quindi, le Blind, ogni singolo coach ha scelto chi formerà il suo team. Ecco tutto nel dettaglio.

The Voice 2019: ecco i nomi di tutti i concorrenti ufficiali

È stato un inizio di The Voice davvero scoppiettante. Queste prime cinque puntate, dedicate appunto alle audizioni, sono state davvero incredibile, ammettiamolo. Ogni singolo cantante, infatti, ha saputo mostrare non solo ai giudici ma a tutto il pubblico, la propria duttilità, poliedricità e bravura. Ebbene. Terminate le Blind, chi saranno i concorrenti ufficiali di ogni singola squadra? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Da come si può vedere, quindi, i team sono completi. Non resta loro di scontrarsi alle famose Battle. L’appuntamento è, quindi, per la settimana prossima.