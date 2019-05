Tina Cipollari lascia lo studio e insulta tutti dopo l’ennesima litigata con Gemma Galgani.

La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si riapre con il ritorno in studio di Pamela e Stefano che si sono lasciati. Nelle scorse puntate avevamo visto i due tornare in studio parlando della loro storia d’amore con tanto di anello di fidanzamento. Dopo però una delle donne del parterre femminile di Uomini e Donne, Roberta, aveva letto delle chat sconosciute prima a Pamela che hanno portato la coppia a lasciarsi.

Tina Cipollari, lascia lo studio urlando

Secondo Tina , Stefano è un furbacchione vestito da bravo ragazzo e poi fa una battuta su Gemma che ovviamente fa infuriare la Cipollari: “Vuoi sederti al posto mio? Qual è il tuo problema? È una rompip***e, Maria sostituiscimi con Gemma che ti devo dire? Arrivati a maggio non se ne può più. Tutto il tempo mi dice “Non parli? Non dici nulla? Non dici niente? Commenta tutto, mi conta le parole per vedere cosa dico di lei”. Gianni Sperti conferma che Gemma e Tina ogni secondo si punzecchiano: “Gemma vive per questo, perché se non ci fosse io lei stava a casa, ha pure da ridire”. Tina è veramente allo stremo e, al di là dei secchi d’acqua e degli scherzi, sembra che sia arrivata al limite di sopportazione della Galgani che continua ad urlare contro. “Mi sono rotta le palle, andate tutti a f***o, settimana prossima non vengo, non mi fermata più”. Poi però la donna rientra quando Gemma Galgni si mette a dire che Tina stava dormendo: “Se dici ancora una volta che ho gli occhi chiusi te li chiudo io per sempre. Qualcuno ha visto che stavo dormendo?”.

