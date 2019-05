Uomini e Donne Over, Rocco Fredella mostra su Instagram la sua nuova fidanzata: Gemma è solo un ricordo. Ecco chi è la nuova fiamma dell’ex cavaliere del Trono Over.

Tutti lo conosciamo per la sua turbolenta storia d’amore con la regina del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Parliamo di Rocco Fredella, il cavaliere che ha da poco abbandonato la trasmissione per motivi personali. La sua esperienza a Uomini e Donne non è stata tra le più fortunate. Nonostante le sue nobili intenzioni, Rocco non è riuscito a trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Ma pare che a telecamere spente il cavaliere sia stato più fortunato. È stato proprio Rocco, attraverso il suo profilo di Instagram, a presentare ai followers la sua nuova fiamma. Dichiarandosi più innamorato che mai. Scopriamo chi è la misteriosa fidanzata.

Uomini e Donne Over, Rocco e la sua nuova fidanzata: felici e sorridenti su Instagram

Gemma Galgani sembra essere ormai solo un ricordo. Dopo la burrascosa frequentazione con la dama più in vista della trasmissione, Rocco è riuscito a voltare pagina. E l’ha fatto grazie all’amore di un’altra donna. A presentarla al pubblico è stato proprio l’ex cavaliere di Uomini e Donne, postando alcune foto di coppia sul suo profilo Instagram. Eccone una:

Belli e sorridenti, Rocco e la sua nuova compagna sembrano essere più felici che mai. Che sia stata proprio la bella mora “il motivo” per cui il cavaliere ha deciso di lasciare la trasmissione? Questo non lo sapremo mai. Non ci resta che fare gli auguri alla neo coppia! Chissà come la prenderà la cara Gemma quando saprà con che velocità il cavaliere si è consolato!