Uomini e Donne, adesso è ufficiale: in arrivo una pazzesca novità sulle scelte. A dare la conferma è Raffaella Mennoia, autrice del programma, su Instagram.

Il famoso programma di Canale 5, Uomini e Donne, è pronto a chiudere i battenti. Entro fine Maggio, infatti, i tre giovani tronisti dovranno scegliere il compagno o la compagna della loro vita. E così, se ieri è stata registrata l’ultima puntata del Trono Over, in questi ultimi giorni, invece, i tre ragazzi sono impegnati con la registrazione del ‘castello’. Ebbene. Quando andranno in onda, a questo punto, le loro scelte? Ricordiamo, infatti, che la ‘fase’ del castello è la parte finale del percorso di ogni singolo tronista. Perciò, quando assisteremo ai petali rossi? Su quest’argomento, in questi ultimi giorni, se n’è discusso davvero tantissimo. Solo ieri, però, abbiamo avuto la conferma. A quanto pare, infatti, ci sarà una novità davvero clamorosa. Ecco di cosa parliamo.

Anticipazioni Uomini e Donne: novità pazzesca sulle scelte

Come dicevamo quindi, in questi ultimi giorni si è discusso davvero tantissimo sulle scelte di Uomini e Donne. C’è chi diceva che sarebbero state fatto alla maniera classica. Quindi, in studio con le sedioline rosse e petali rossi. C’è chi, invece, sosteneva che sarebbero avvenuto al castello. Come è capitato ai recenti tronisti di questa edizione. Ebbene. Non accadrà nulla di tutto questo. Piuttosto, ci sarà una novità davvero clamorosa. Ad annunciarlo è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, sul suo account ufficiale di Instagram. Tramite alcune stories, infatti, la romana ha annunciato che le scelte di ogni singolo tronista avverranno in diretta. Ebbene si. È proprio così. Non ci saranno più, quindi, le classiche registrazioni. Con correlate anticipazioni e spoiler. Bensì sarà tutto in diretta. Insomma, una novità davvero clamorosa. Non lo pensate anche voi?