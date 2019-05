Nella puntata di oggi del Daytime di Amici 2019, gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi dichiarano chi, secondo loro, dovrebbe vincere.

Nel DayTime di oggi di Amici 2019, si chiede ai ragazzi perché dovrebbero vincere e Vincenzo dichiara: “Secondo me devo vincere perché ho avuto un passato difficile e la danza è stata la prima cosa in tutto”. Alberto invece dichiara: “I nostri genitori ci hanno fatto fare tanti sacrifici devo ripagare i loro sacrifici. Di diverso da tutto è che ogni persona quando canta esprime cose e sensazioni diverse, quando canto io le mie emozioni vengono fuori con la mia voce, con la sensibilità delle singole note. Giordana parla di più con il linguaggio”. Dal canto suo la cantante spiega che vorrebbe vincere per sua sorella perché potrebbe aiutarla a studiare, a fare tante cose. Per quanto riguarda lei, è uscito il disco, potrà lavorare e quindi vorrebbe aiutare la sorella.

Chi dovrebbe vincere ad Amici 2019 secondo gli ex concorrenti

Intanto poi si vedono gli ex concorrenti del talent di Amici 2019 che dichiarano chi, secondo loro, dovrebbe vincere. Mowgli tifa per Vincenzo perchè sa che potenzialità ha e che è una persona fantastica. Valentina tifa anche lei per Vincenzo perché è più versatile e ha maggior capacità di interpretazione in tutti gli stili, questo lo rende un artista al 100%. Umberto ovviamente invece tifa per Rafael. Vincenzo è molto contento di questo riscontro degli ex compagni di classe mentre Rafael dichiara di essere contento di essere in Finale e se vincerà Vincenzo, complimenti a lui perché sa di aver dato il massimo e di essere un bravo ballerino. “Io voglio vincere”.

Per quanto riguarda i cantanti invece, Ludovica sostiene che dovrebbe vincere Giordana perché è umile, fantastica e lo merita. Jefeo e Alvis tifano anche loro Giordana perché ha dato molto al percorso. Anche Mameli crede che debba vincere Giordana, mentre Tish, invece, ovviamente, tifa per Alberto.

