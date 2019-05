Wanda Nara è stata pesantemente insultata da alcuni followers per una foto pubblicata su Instagram dalla stilista Elisabetta Franchi, che ha prontamente difeso la moglie di Icardi.

La solidarietà tra donne non passa mai di moda. Protagonista questa volta di un episodio di solidarietà femminile, la stilista Elisabetta Franchi, che ha preso pubblicamente le difese di Wanda Nara, pesantemente insultata su Instagram da alcuni haters. La moglie di Mauro Icardi ha pubblicato una foto nella quale indossa un abito creato proprio dalla stilista, foto condivisa anche dalla stessa Franchi, che ha però suscitato numerosi commenti negativi. Secondo alcuni, infatti, Wanda risulta volgare nonostante la finezza e la bellezza del vestito che indossa. Molti anche i commenti ingiuriosi relativi alla sfera personale e privata della moglie di Icardi, definita tra le altre cose ‘piccola donna’, complici anche i racconti di Ivana Icardi, sorella di Mauro, sui cattivi rapporti che intercorrono tra lei e Wanda. Immediato è stato però l’intervento di Elisabetta Franchi, che ha preso le difese della sua ‘modella’.

Wanda Nara insultata, le parole di Elisabetta Franchi in sua difesa

Gli insulti ricevuti su Instagram da Wanda Nara nella foto in cui indossa un abito di Elisabetta Franchi, non sono piaciuti alla stilista, che è prontamente intervenuta per placare gli animi, chiedendo a tutti maggiore rispetto, soprattutto considerando il fatto che certi commenti se rivolti ad una donna risultano ancora più ingiuriosi. La Franchi ha esplicitamente chiesto ai propri followers di utilizzare un linguaggio consono e di esprimere le proprie opinioni senza mancare di rispetto a nessuno, in particolare a una donna e mamma come Wanda. Spesso Elisabetta Franchi condivide su Instagram foto di donne dello spettacolo che indossano i suoi abiti e non gradisce assolutamente che queste vengano insultate con commenti eccessivi e fuori luogo.

Wanda contro tutti, l’anno difficile della moglie di Icardi

Le critiche ricevute su Instagram da Wanda Nara sono solo l’ultimo episodio di un periodo veramente difficile per la moglie di Icardi, che non riesce proprio a stare serena. Dopo essersi inimicata quasi tutta la tifoseria interista perché rea, secondo la maggior parte dei supporter nerazzurri, di non essere una buona consigliera per il marito e di averlo decisamente distratto dai suoi ‘doveri’ di capitano, Wanda è tornata sulla bocca di tutti per le parole dette su di lei da Ivana Icardi. La sorella di Mauro ha raccontato in più occasioni che la cognata avrebbe allontanato Maurito dalla sua famiglia, arrivando a ricevere addirittura una diffida da Wanda mentre si trovava nella casa del Grande Fratello.

F.S.

