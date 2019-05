All Together Now torna questa sera, giovedì 23 maggio: anticipazioni e ospiti della seconda puntata dello show musicale di Canale 5.

Dopo il grande successo della prima puntata, questa sera su Canale 5 torna All Together Now, il nuovo show musicale condotto da Michelle Hunzinker e J-Ax, con il rapper in doppia veste di presentatore e presidente di giuria. Ecco tutte la anticipazioni della serata: davanti al muro composto da 100 temibili giurati, si presenteranno nuovi talenti alla ricerca del consenso del pubblico, ma soprattutto della giuria, che potrà commentare la performance liberamente a microfono aperto e decidere se far continuare ciascun talento nella gara. Solo le performance che faranno alzare e ballare i componenti del muro, potranno proseguire la corsa verso il premio finale di 50mila euro.

All Together Now, gli ospiti di questa sera

Questa sera, nella seconda delle 6 puntate di All Together Now, ci saranno tanti attesissimi ospiti. Tra questi spicca il nome di Fabio Rovazzi, che ritroverà J-Ax dopo la lite di entrambi con Fedez. Ma ci sarà anche Gessica Notaro, la finalista di Miss Italia tristemente nota al pubblico per essere stata sfregiata in volto con l’acido dall’ex fidanzato, I Legnanesi e la simpatia di Gabriele Cirilli. Gli ospiti si esibiranno a sorpresa nel corso della puntata, alternandosi con i talenti in gara, tutti selezionati nel corso dei mesi passati dal direttore artistico, nonché regista del programma, Roberto Cenci. Un’ulteriore selezione avverrà nella puntata di questa sera, perché solo 20 concorrenti potranno partecipare alla semifinale, prima della finale alla quale prederanno parte soltanto 10 talenti, più quelli che hanno ottenuto il consenso unanime da parte del muro.

Ecco i volti del Muro Umano già noti al pubblico

Nella puntata di questa sera di All Together Now, format inglese arrivato per la prima volta in Italia, i talenti dovranno esibirsi davanti al muro umano capitanato da J-Ax e composto da 100 persone, tutti professionisti del mondo della musica e dello spettacolo. Oltre ai tanti produttori e discografici, infatti, ritroviamo tra i giurati Iva Zanicchi, che nel corso della prima puntata ha divertito il pubblico con la sua simpatia, ma anche cantanti giovanissimi come Le Donatella, ex partecipanti del GF Vip, Antonella Mosetti e la cantante Mietta, che nella prima puntata si è commossa durante un’esibizione. Un muro vario e colorato, quello con cui Michelle Hunzinker e i concorrenti dovranno confrontarsi nel corso della puntata di questa sera, in una puntata sicuramente ricca di siparietti divertenti e tanta bella musica.

F.S.

