All Together Now, Iva Zanicchi assente. Molti si stanno chiedendo il motivo dell’assenza della cantante e opinionista del Grande Fratello. Ecco perchè.

Iva Zanicchi questa sera è assente a All Together Now, il programma canoro in onda su canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Durante la prima serata, andata in onda lo scorso giovedì, Iva Zanicchi si lasciò andare a vari commenti insieme al suo vicino Luca Valenti, generando molti apprezzamenti da parte del pubblico e dei telespettatori. Molti di questi, infatti, si aspettavano di rivederla nel ruolo di giudice anche questa sera. Ma così non è andata.

All Together Now: Iva Zanicchi assente

Iva è assente nella seconda puntata di All Together Now in quanto non faceva parte della giuria fissa del muro, capitanato da J-Ax, del programma musicale, condotto da Michelle Hunziker. La Zanicchi era, semplicemente, uno degli ospiti della prima puntata della trasmissione, non sarà presente durante ogni puntata.

Tanti sono i commenti che i telespettatori stanno condividendo sui social. C’è chi continua a chiedersi dove sia e il motivo per cui non vengano mandati in onda i suoi commenti e chi ha compreso che non sarà presente durante questa serata.

Altri ospiti nella seconda puntata

Sono altri gli ospiti che fanno parte del muro, oltre ovviamente i giudici fissi come Le Donatella, Antonella Mosetti, Mietta e Valentina Dallari. Al posto di Iva e di altri artisti, vi sono ad esempio Gessica Notaro, I Legnanesi e Gabriele Cirilli. La scorsa puntata ricordiamo c’erano altri ospiti oltre la Zanicchi, come Boomdabash. Intanto, i telespettatori continuano a condividere commenti per Iva, di cui si sente particolarmente la mancanza.