Anticipazioni Ballando con le Stelle, puntata di venerdì 24 maggio. Scopriamo insieme tutti gli ospiti di questo appuntamento speciale.

Continua l’avventura di Ballando con le Stelle. Domani, venerdì 24 Maggio, andrà in onda una nuova puntata del famoso show di Milly Carlucci. Ma come mai? La settimana scorsa, infatti, il programma non è andata in onda per dare ampio spazio alla finale dell’Eurovision. E, quindi, per questo motivo si recupererà la puntata persa. Non soltanto, infatti, Ballando andrà in onda domani. Ma anche sabato 25 Maggio. Insomma, un vero e proprio ‘tour de force’. Ma c’è dell’altro. Perché, a quanto pare, per questi due appuntamenti speciale sono stati scelti degli ospiti davvero speciali. Ecco tutto nel dettaglio.

Anticipazioni Ballando con le Stelle: gli ospiti di venerdì 24 Maggio

Come detto quindi, per questi due appuntamenti speciali di Ballando con le Stelle sono stati scelti degli ospiti altrettanto speciali. Il famoso dance show di Rai Uno è, ormai, al cosiddetto ‘giro di boa’. E per questo, quindi, in queste due puntate di venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio, si decreteranno i finalisti di questa fantastica edizione di successo. Tuttavia, però, come detto precedentemente, la serata di domani sarà ricca di ospiti davvero imperdibili ed unici. Parliamo, infatti, di Massimo Giletti. Il famoso conduttore di Non è l’Arena ritorna in Rai in qualità di ospite. Stando a quanto trapelato da Today, il giornalista si esibirà in una coreografia mozzafiato accompagnato da tre fanciulle. Ma non solo. Oltre al grande Giletti ci sarà anche Francesca Piccinini, la nota campionessa di pallavolo. Insomma, se questi sono i presupposti, la puntata di domani sarà senza alcun dubbio imperdibile.