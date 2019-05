La conduttrice Barbara D’Urso è stata costretta a chiudere in anticipo il suo seguitissimo programma “Live – Non è la D’Urso”. Scopriamo insieme il perché.

E’ stata una delle puntate più attese del programma serale “Live – Non è la D’Urso”. Anche se ogni settimana il talk show non ha mai deluso, l’argomento che più ha fatto scalpore e creato interesse è stato il matrimonio “fantasma” della showgirl Pamela Prati. Quest’ultima ha più volte cercato di testimoniare a suo favore, anche se le prove che le andavano contro erano tante. In particolare, a sua difesa, c’erano anche le agenti dell’agenzia di cui la Prati è direttrice: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Tuttavia sono una delle due si è esposta talmente tanto da arrivare a rivelare tutta la verità sul caso Pamela Prati. Stiamo parlando di Eliana che ieri, in esclusiva a “Live – Non è la D’Urso”, ha scelto di confessare chiarendo tutti i dubbi sulle presunte nozze della Prati. Tuttavia molti fan del programma si sono accorti di una differenza insolita nella programmazione del talk show. Difatti, stesso la conduttrice ha rivelato, all’inizio della puntata, che il programma avrebbe chiuso prima. Ma perché? Scopriamo insieme il motivo.

Barbara D’Urso chiude la diretta in anticipo, l’hanno costretta: il motivo

La conduttrice ha annunciato di dover chiudere prima la diretta del programma. Una della puntate più attese ha avuto una tempistica ridotta rispetto alle precedenti puntate. Ma perché riservare meno tempo ad una questione che sta riscuotendo così tanto clamore? A quanto pare il motivo non è dipeso ne dal talk show ne dalla conduttrice. Difatti, la puntata dedicata completamente all’agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, è dovuta terminare prima per questioni di programmazione. Successivo al noto talk show della D’Urso c’era infatti prevista una puntata importante di Matrix dove tra gli ospiti c’era anche patron della rete Silvio Berlusconi. Nonostante questo però la puntata ha riscosso comunque un notevole successo, sicuramente dovuto anche alla tematica trattata.