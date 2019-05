Costantino Vitagliano ha parlato della sua storia con Alessandra Pierelli, nata durante la prima edizione di Uomini e Donne e ha ammesso qualcosa di veramente clamoroso.

La storia tra Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli non è mai stata dimenticata dagli appassionati di Uomini e Donne, nonostante siano passati ormai 15 anni dall’inizio del loro amore. Ancora oggi, infatti, durante le sue ospitate televisive, il primo tronista della trasmissione di Maria De Filippi continua a parlare della storia che all’epoca fece appassionare il pubblico. Nello studio di Pomeriggio Cinque lo scorso 14 maggio, Costantino ha replicato ad alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandra in una precedente apparizione televisiva a ‘Vieni da me’, il programma di Caterina Balivo. In quell’occasione la Pierelli, oggi felicemente sposata, ha detto di aver conosciuto l’amore solo con il suo attuale marito. Ma Costantino non sembra essere rimasto dispiaciuto da queste parole.

Leggi anche — > Alessandra Pierelli, la dolorosa confessione: “Ho rischiato di morire”

Costantino Vitagliano su Alessandra: “Non era amore”

Le parole di Alessandra Pierelli, che ha definito ‘amore vero’ solo la sua relazione con il marito Fabrizio Baldassari, sembrano non aver ferito Costantino Vitagliano, che a Pomeriggio Cinque ha fatto eco alla sua ex, parlando della loro storia come di una grande passione che ha travolto entrambi, tra alti e bassi. L’ex tronista ha dichiarato che il loro fu all’epoca un colpo di fulmine nella trasmissione di Maria De Filippi, continuato con due anni di tira e molla, ma caratterizzato soprattutto dai tanti tradimenti da parte di lui, che si definisce una testa calda, in particolare ai tempi di Uomini e Donne. Neanche lui parla, dunque, di amore, ma soltanto di una forte passione, con tanti litigi e sicuramente un affetto che rimane ancora oggi.

Costantino e Alessandra, oggi genitori innamorati

Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli non sono mai stati davvero innamorati, a sentire le loro dichiarazioni. Oggi, però, entrambi possono dire di aver conosciuto l’amore con la A maiuscola, grazie ai loro figli. Alessandra è infatti mamma di Daniel e Liam, frutto del suo matrimonio con il giocatore di poker Fabrizio Baldassari, mentre Costantino è innamorato della sua piccola Ayla, nata dalla relazione con Elisa Mariani, storia chiusa poco dopo la nascita della bambina.

F.S.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie e le curiosità sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI