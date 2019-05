L’ultima foto pubblicata da Elisa Isoardi su Instagram è davvero sbalorditiva. Tuttavia, però, tutti notano un particolare dettaglio. Ecco di cosa parliamo.

È una delle conduttrici più amate ed apprezzate dalla televisione italiana. Elisa Isoardi, l’attuale conduttrice de La Prova del Cuoco, ha saputo, in pochissimo tempo, conquistare una gran fetta di pubblico italiano. Con la sua ilarità, simpatia e bellezza, Elisa ha riscosso un immediato successo. Anche sui social, sia chiaro. Soprattutto su Instagram, infatti, la bella conduttrice è solita pubblicare dei deliziosi scatti fotografici. Che possano riguardare la sua vita privata, la sua trasmissione e, soprattutto, la sua vita quotidiana. Non è assolutamente la prima volta, infatti, che la Isoardi condivida, con i suoi numerosi fan, classici sprazzi di vita ‘normale’.

Elisa Isoardi, foto sbalorditiva su Instagram: ma spunta un dettaglio

È, ormai, un’indiscussa regina dei social. Elisa Isoardi su Instagram è, come detto, una vera e propria celebrità. Sulla sua ‘gallery’ ci sono davvero tantissime fotografie. Ce ne sono diverse, ve lo assicuriamo. Ma, soprattutto, diverse tra di loro. La bella conduttrice, però, è solita pubblicare scatti ‘casalinghi’. Dopo La Prova del Cuoco, infatti, Elisa ritorna a casa, alla vita normale. Ed è proprio questo che a lei piace fare. Lasciarsi immortalare nel suo ambiente domestico. Intenta ad azioni ‘normali’. Ebbene. Proprio l’ultima foto, pubblicata poco fa e riproposta in alto, ha catturato l’attenzione di tutti. Senza trucco, capelli raccolti, vestito per casa e libro alla mano, questi sono gli ingredienti unici di questa foto. Tuttavia, però, per i suoi più affezionati fan è impossibile notare un particolare. Ecco di cosa parliamo:

Come si può leggere, quindi, un fan di Elisa ha notato un leggero rossore sul piede. In effetti, guardando con attenzione la foto, l’osservazione è giusta. Ma, d’altra parte però, siamo certi che non sia nulla di grave.