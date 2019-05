La bella modella statunitense Emily Ratajkowski ha pubblicato una foto su Instagram a dir poco mozzafiato. In poco tempo lo scatto conquista il web.

Continua ad infiammare il web Emily Ratajkowski. In particolare, con l’ultima foto la bella modella ed influencer statunitense ha fatto alzare la temperatura di un bel po’ di gradi. Non è assolutamente la prima volta che Emily pubblica foto di tale calibro. Eppure, però, ogni volta riesce a regalare qualcosa di nuovo ai suoi numerosi ed accaniti sostenitori. I quali, a loro volta, sono pronti ad apprezzare la femminilità e bellezza di questa giovane modella. Ebbene. Di seguito, quindi, vi parleremo di questo scatto, pubblicato davvero poco fa su Instagram, davvero bollente.

Emily Ratajkowski su Instagram: lo scatto è mozzafiato

Una modella, attrice ed influencer di successo. Tutto questo è Emily Ratajkoswki. E non solo. La giovane statunitense è una vera e propria reginetta dei social. Ed, in particolare, di Instagram. Proprio qui, infatti, Emiy è solita pubblicare degli scatti fotografici davvero pazzeschi. Mirati ad evidenziare la sua bellezza e perfezione fisica. Anche quest’ultimo pubblicato poco fa e, tra l’altro, riproposto in alto ha il medesimo obiettivo. Con il viso ricoperto da alcuni biglietti, la giovane modella appare di spalle con un costume davvero minuscolo. Che, tra l’altro, evidenzia il suo Lato B. Impossibile, quindi, non immaginare la reazione dei suoi 22 mila followers quando sulla loro home page è apparsa la suddetta fotografia. Infatti, in pochissimo tempo lo scatto in questione ha raggiunto più di 861 mila ‘likes’. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ed, in effetti, guardando la foto è impossibile dar loro torto.