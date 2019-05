Federico Fashion Style apre a Milano: ecco quanto costa una piega dal parrucchiere dei vip. Scopri tutto sul nuovo salone di Federico Lauri.

Si chiama Federico Lauri, ma per tutti è Federico Fashion Style. È considerato il parrucchiere delle star, per via delle tante clienti vip che lasciano la propria chioma nelle mani del famoso hairstylist. Che dopo la trasmissione di Real Time dedicata interamente a lui, “Il salone delle meraviglie”, realizza un altro sogno. Ha finalmente aperto un salone a Milano, a Corso Como 9. Scopriamo di più sul parrucchiere più famoso della tv.

Per tutte le novità e dettagli sul nuovo salone di Federico Lauri CLICCA QUI

Federico Fashion Style apre a Milano: nel nuovo salone la piega costa 35 euro

Siete di Milano e dintorni e volete stravolgere il vostro look. C’è una buona notizia per voi. Il parrucchiere più amato delle star ha aperto un salone tutto nuovo proprio nel capoluogo lombardo. Da Valeria Marini, a Alba Parietti, da Giulia De Lellis a Aida Yespica: tantissimi volti noti della tv si sono lasciati “pettinare” dal famoso Federico. Che col salone a Milano realizza uno dei sogni più grandi della sua vita. Lui che sognava di fare questo lavoro sin da bambino, quando si divertiva a fare acconciature alle bambole. Non è il primo salone di Federico Fashion Style: il parrucchiere dei vip ha inaugurato i suoi negozi ad Anzio, la sua città, dove vive con la fidanzata Letizia e la loro piccola Sophie Maelle. Per poi espandersi a Roma e in Sardegna. Qual è il suo obiettivo adesso? Sbarcare a Dubai, per raggiungere il successo internazionale. Dai un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire tutte le curiosità e le tecniche del parrucchiere più amato dalle star. Nella foto di seguito, Federico è intento a soddisfare una delle sue prime clienti vip, diventata poi sua grande amica, e madrina di sua figlia, Valeria Marini:

Cosa aspettate ad andare al suo salone? Ma sappiate una cosa: una piega costa ben 35 euro. Come si dice, la qualità si paga!