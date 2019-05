GF16, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte litigano pesantemente per il tradimento di Giorgio. Le insinuazioni di Erica non piacciono a Francesca.

Il tradimento di Giorgio Tambellini ai danni di Francesca De Andrè è sicuramente l’argomento più caldo in questi giorni nella casa del Grande Fratello. Scaricata con un post su Instagram letto da Barbara D’Urso durante la puntata di lunedì scorso, la nipote del grande Fabrizio De Andrè sta vivendo giorni difficili, con continui sbalzi di umore, tra rabbia, delusione e anche qualche senso di colpa nei confronti dell’ormai ex fidanzato. Il tradimento di Giorgio è sulla bocca di tutti gli inquilini della casa, anche perché la stessa Francesca cerca conforto dai suoi compagni di avventura. Una frase detta, però, da Erica Piamonte, ha scatenato l’ira improvvisa della De Andrè, portando ad un’accesa lite tra le due ragazze.

Le parole di Erica che hanno fatto arrabbiare Francesca

GF16, Francesca De Andrè ha litigato in maniera forte con Erica Piamonte in seguito ad alcune parole dette da quest’ultima sul suo ex ragazzo Giorgio. Mentre tutti erano a tavola, Erica ha insinuato che Giorgio possa aver tradito Francesca già in precedenza con la ragazza fotografata insieme a lui. L’argomento Giorgio-Francesca è davvero caldo in questi giorni nella casa, per cui tutti gli inquilini stanno provando a capire qualcosa in più insieme alla protagonista della vicenda. Ma l’insinuazione di Erica su un’eventuale relazione nascosta già da tempo tra Giorgio e la ragazza vista nelle foto, sembra aver colpito particolarmente Francesca, che ha reagito molto male, urlando e correndo via in lacrime. “E’ chiaro che non vuole sentirselo dire”, ha chiosato Erica, sfogandosi in un confessionale.

GF16, i dubbi di Gennaro su Francesca De Andrè

La lite tra Erica Piamonte e Francesca De Andrè sul tradimento di Giorgio Tambellini ha sicuramente colpito tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello. Particolarmente scosso da tutta la vicenda è sembrato Gennaro, che con Francesca ha stretto un rapporto molto intimo, tanto da aver fatto pensare a qualcuno che tra i due ci fosse più di un’amicizia. Gennaro sta dando tutto il suo conforto a Francesca, ma nelle ultime ore comincia ad avere dei dubbi sulle sue reazioni, considerate eccessive e troppo altalenanti. La nipote di De Andrè è molto confusa e Gennaro sembra essersi un po’ stancato di questi suoi continui cambiamenti di umore: “In fondo un tradimento è successo a tutti nella vita”, ha detto in un confessionale. Ma per conoscere gli sviluppi di questa intricata vicenda bisognerà aspettare la puntata di lunedì prossimo, durante la quale Francesca De Andrè sarà sicuramente ancora una volta protagonista indiscussa.

F.S.

