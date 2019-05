Grande Fratello, concorrenti fuori dalla casa domenica. Già in passato accadde questo episodio nella casa più spiata d’Italia.

Domenica 26 maggio i concorrenti del Grande Fratello lasceranno la casa. Il motivo? Per le votazioni delle Elezioni Europee. Potranno, dunque, esercitare il proprio diritto al voto, ma secondo regole ben precise: saranno scortati dalla produzione per assicurarsi che non entrino in contatto col mondo esterno. Chiaramente, solo chi deciderà di esercitare il proprio diritto avrà la possibilità di uscire dalla casa e recarsi presso il proprio seggio di riferimento. I ragazzi hanno ricevuto, a tal proposito, un comunicato da Mediaset.

Grande Fratello: domenica concorrenti usciranno dalla casa per votare

Mediaset ha fatto comunicato ai concorrenti che in occasione delle Elezioni Europee e Amministrative 2019, potranno uscire dalla casa rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone. I ragazzi avranno a disposizione da oggi i programmi elettorali dei vari schieramenti politici, in modo da maturare la propria decisione prima di recarsi a votare. Anche in questo caso, però, la consultazione degli stessi non è totalmente libera. I programmi non sono stati lasciati sul tavolino in salotto. Attraverso un comunicato che hanno letto Gianmarco e Gennaro, dalla diretta del Gf abbiamo appreso che chi di loro vorrà consultare i programmi dovrà prima farne richiesta in confessionale. Dopo aver avvisato gli autori, potranno recarsi nella Mistery Room ma da soli, uno alla volta.

I ragazzi potranno rimanere fuori per un massimo di dodici ore, è sembrato di capire dai loro discorsi. Dunque dovranno recarsi al seggio, votare e rimettersi subito in viaggio per tornare nella casa più spiata d’Italia.