Al Grande Fratello continuano le sfide settimanali: dopo la prova del bacio che ha coinvolto attivamente tutti i concorrenti, arriva quella del grissino.

Siamo giunti ormai alle fasi conclusive dell’edizione 2019 del Grande Fratello Nip. Il reality di Canale 5 giungerà al suo termine il prossimo 10 giugno, nella serata finale che sarà condotta dalla bella e brava Barbara D’Urso. Nelle ultime settimane numerose questioni sono nate all’interno della casa tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia, una delle quali ha visto protagoniste alcune donne della casa che hanno avute una pesante discussione dopo la prova del bacio che serviva ai ragazzi per il loro budget settimanale per la spesa. Questa settimana però, la prova ha tutto altro tenore. All’interno della casa risuona la sirena del Grande Fratello che richiama tutti sull’attenti. Il concorrente Gennaro legge la busta rossa che è stata recapitata in casa. Il modello napoletano racconta quindi al gruppo di cosa si tratta. E’ il messaggio della produzione del reality in merito alla prova budget settimanale, dove i ragazzi dovranno disporsi in fila in sei coppie da due, dove ciascuna coppia dovrà trasportare un grissino dalla porta rossa alla veranda tenendo le due estremità del grissino in bocca.

Grande Fratello 16, arriva la prova del grissino: ecco in cosa consiste

Ogni volta che il grissino si spezzerà dovrete buttare (o mangiare) la parte più corta e continuare con l’altra. La seconda coppia potrà partire solo quando la prima sarà arrivata alla veranda. Ogni coppia che riuscirà ad arrivare alla veranda con più di metà grissino farà guadagnare 10 euro. Il tempo a disposizione per effettuare questa prova in maniera corretta è 180 secondi. Immediatamente Gennaro prende le redini della situazione e insieme al gruppo crea le sei coppie per affrontare la prova, disponendosi poi dinanzi la porta rossa. La prima coppia a partire per questa prova è quella formata da Erica e Martina, che affrontano il percorso con calma per non spezzare il grissino. I ragazzi sembrano affrontare la prova con il giusto metodo, chiudono il gruppo Kikò ed Enrico. Ma come giudicherà il Grande Fratello la riuscita di questa prova?