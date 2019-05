Grande Fratello 16, tra tra Martina e Francesca un durissimo scontro durante l’ora di cena. Ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Al Grande Fratello i colpi di scena non mancano davvero mai. La serata di ieri sera è stata alimentata da da uno scontro tra Francesca De André e Martina Nasoni. Martina avrebbe voluto che Daniele prendesse le sue difese in alcune circostanze, la De André però ha invitato la sua compagna d’avventura a ‘Darsi una regolata’. Francesca ha fatto capire a Martina che in un dialogo non c’è bisogno di alterarsi.

Scontro tra Martina e Francesca al Grande Fratello

Il dibattito tra Martina e Francesca avvenuto durante la cena è andato avanti per svariati minuti. Francesca con aria stizzita ha detto a Martina: ”Non è questo il modo di affrontare i problemi con Daniele”. La Nasoni infastidita dalle parole della De Andrè ha alzato i toni. I ragazzi della Casa hanno invitato i due ragazzi alla calma. Dopo lo scontro, Martina è andata in giardino, dove per’altro si trovava Daniele, ed è scoppiata in lacrime. Gennaro ha provato a dare conforto alla 20enne. Il ragazzo napoletano, a sorpresa, ha preso le difese della di Martina lasciando di stucco la De André.

Per restare informati sul percorso in casa dei concorrenti del Grande Fratello 16, CLICCA QUI

Martina e Francesca si allontanano l’una dall’altra

Dopo la lite con Francesca, Martina si è isolata con Erica. La Nasoni alla sua compagna d’avventura ha confessato: ”Sono proprio contenta che Gennaro mi ha difeso”. Martina ha poi affermato di essersi allontanata dalla De Andrè perché non aveva voglia di fare sceneggiate. Secondo la ragazza dal cuore di latta è stato il comportamento di Francesca a farla alterare. Erica ha appoggiato il discorso di Martina.

Francesca De André, dal canto suo, ha provato a chiarirsi in giardino con Gennaro. Il concorrente napoletano però è rimasto fedele con la propria idea. Lo scontro tra Martina e Francesca al Grande Fratello è stato trasmesso in diretta su Mediaset Extra.