Vladimir Luxuria ha legato moltissimo con Michael Terlizzi al Grande Fratello 16. L’opinionista e il concorrente hanno anche passato una notte insieme, ecco come è andata

L’ingresso di Vladimir Luxuria nella Grande Fratello 16 è servito anche per sciogliere Michael Terlizzi, uno dei concorrenti più chiacchierati ma anche più seguiti da parte del pubblico da casa.

Luxuria, che i reality li conosce bene sia come concorrente che come inviata e opinionista, aveva già conosciuto Michael quando andava negli studi Mediaset per seguire il padre Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi 2018 e ha legato subito con il ragazzo, esaltando la sua bellezza ma anche un comportamento sempre molto educato.

Ora che avrà del tempo da passare insieme ai concorrenti rimasti al GF16, Vladimir ha deciso di approfondire la conoscenza. Così, dopo essersi unita a loro, ha scelto di passare la notte insieme a Michael Terlizzi dormendo insieme a lui.

E a Martina, che gli chiedeva come fosse andata, ha risposto di essere stata benissimo. Quando il ragazzo cominciava a russare, come ben sanno gli altri gieffini che lo hanno scoperto loro malgrado in questo settimane, le bastava toccarlo con un ditino perché si girasse e smettesse. Di più non ha svelato, ma è chiaro che il feeling tra i due è notevole.

Per tutte le news sul Grande Fratello CLICCA QUI

Vladimir Luxuria al Grande Fratello 16, l’amicizia con Michael Terlizzi

Vladimir Luxuria che in passato aveva rifiutato il Gf Vip è stata mandata da Barbara d’Urso per rivitalizzare l’atmosfera all’interno del Grande Fratello 16, come era successo con Alberico Lemme, e l’ex politica si è subito calata bene nel ruolo diventando la confidente di molti concorrenti. Ma con Michael Terlizzi sembra esserci un rapporto davvero speciale.

Lo ha confermato lo stesso ragazzo quando l’opinionista gli ha chiesti se fuori dal reality avesse una donna che lo stava aspettando: “Ormai mi conosci come sono fatto – le ha risposto – ma la maggior parte delle volte parte da loro. Sai quante ragazze fidanzate e sposate ci hanno provato? Lo scoprivo e dicevo loro di lasciare stare”.

Michael ha ammesso che nei suoi programmi c’è quello di mettere su famiglia e che il suo sogno è quello di avere una bambina, Ora però è concentrato sul gioco e settimana dopo settimana sta diventando uno dei favoriti per la vittoria al GF16.