Agenzia AGI rivela: “Guardiola e la Juve hanno raggiunto un accordo”. Ecco quando ci sarà la firma.

Forse sta per aprirsi una nuova pagina per la Juventus. L’agenzia AGI (Giornalistica Italia) ha svelato che la squadra bianconera ha raggiunto l’accordo con Guardiola, tecnico del Manchester City. L’ex tecnico juventino, Massimiliano Allegri, a meno da una settimana dal divorzio, sta già cercando la sua nuova destinazione: il motivo della separazione è da vedere nelle aspettative deluse (in particolare in Champions League) e nei rapporti tesi con alcuni membri della società e dello spogliatoio. La Juve ora punta dritto: Guardiola è l’obiettivo da far sedere sulla panchina bianconera. Ecco quando firmerà.

Agenzia AGI rivela: “Guardiola e la Juve hanno raggiunto un accordo”

Non sembra essere solo una suggestione: l’agenzia AGI ha rivelato che la Juve ha raggiunto l’accordo con Josep Guardiola. Un compenso da 24 milioni e la firma il prossimo 4 giugno. Inoltre l’agenzia rivela che il 14 giugno ci sarà la presentazione: sono già stati sospesi i tour programmati all’Allianz Stadium ed al relativo Juventus Museum.

L’agenzia questa mattina, 23 maggio 2019, si è sbilanciata lanciando questo scoop: è sicuramente l’ennesimo rumor, dato che ne girano molti da una settimana. Mai dire mai però: il tecnico della Premier potrebbe davvero approdare in Italia nonostante abbia dichiarato in un’intervista che non si sarebbe mosso da Manchester. Quella di Guardiola alla Juve è una grossa voce di calciomercato che tiene tutti, tifosi e non, in attesa del verdetto finale. Se non dovesse firmare Josep, chi potrebbe essere il nuovo tecnico dei Campioni d’Italia?

