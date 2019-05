Uomini e Donne, Klaudia disperata svela di essere stata male e di essere andata in ospedale.

La puntata di oggi di Uomini e Donne comincia con l’assenza di Andrea Zelletta nello studio e Maria De Filippi sostiene che ci sia da aspettare un po’ per lui, ma intanto possono entrare le sue corteggiatrici. Scende così le scale Klaudia e nessuna altra e Maria manda un filmato in cui si ripercorre ciò che è successo nelle scorse puntate. Dopo le registrazioni Andrea chiede di vedere Natalia, ma incontra Muriel nei corridoi e iniziano a litigare, ma il tronista va via e corre dall’altra corteggiatrice che però è andata via e così Andrea la rincorre persino in stazione, ma quando scopre che il treno è già partito il giorno dopo si reca a Milano da lei.

Uomini e Donne, Klaudia svela di essere stata male

I due si incontrano più volte e alla fine scappa anche un bacio che costringe Maria e fermare l’esterna perché Klaudia ha iniziato a piangere come una pazza. Andre Zelletta entra così in studio, ma la corteggiatrice è disperata e sostiene che per lei il tronista ha già la scelta e vuole Natalia. La ragazza poi svela che non è andata in esterna perché le erano arrivate delle anticipazioni in cui aveva scoperto che Andrea era andato a Milano da Natalia. “Sono stata in ospedale un giorno intero, ma nonostante tutto sono venuta in esterna. Non sto bene in questo periodo. Quando sono andata su Instagram ho visto te e lei insieme e mi rode”. Il tronista però è inferocito e sostiene che non essere andata in esterna è stata una tattica e un giochetto.

